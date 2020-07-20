Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togo'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Togo'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Togo'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Togo'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tarafından havalimanında karşılandı. Ardından Çavuşoğlu, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbé tarafından kabul edildi. - PORT OF SPAIN

Kaynak: İHA