Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar'

21.11.2019 00:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile görüşmesine ilişkin, "PKK'lılar ve diğer teröristler, FETÖ dahil, AP'de adeta cirit atıyorlar. Bu konudaki düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık." dedi.



NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle