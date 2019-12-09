Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
09.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
Kaynak: AA