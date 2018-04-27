Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Temaslarını Sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Temaslarını Sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Macaristan, Yunanistan ve Norveç Dışişleri Bakanları ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Temaslarını Sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Macaristan, Yunanistan ve Norveç Dışişleri Bakanları ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Macaristan, Yunanistan ve Norveç Dışişleri Bakanları ile ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu. - BRÜKSEL

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