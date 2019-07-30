Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tayland Dışişleri Bakanı Pramudwinai ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Tayland Dışişleri Bakanı Pramudwinai ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Tayland Dışişleri Bakanı Pramudwinai ile görüştü.
Kaynak: AA
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