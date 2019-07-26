Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına katılmak üzere Tayland'a gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına katılmak üzere Tayland'a gitti.
Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-ASEAN Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Tayland'dayız." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, 27 Temmuz-3 Ağustos'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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