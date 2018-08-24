Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile Görüştü

Rusya'ya ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi. Minnihanov ile gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, "Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldik. Kardeş Tataristan ile işbirliği, komşumuz Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin en önemli boyutlarından biridir" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA