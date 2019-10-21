Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık.
21.10.2019 09:54
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır"
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır"
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