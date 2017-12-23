Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tarihi Bir Oylama. Sadece Kudüs İçin, Filistin İçin Değil; BM...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tarihi bir oylama. Sadece Kudüs için, Filistin için değil; BM tarihindeki en kritik oylamalardan birisiydi ve bazı büyükelçiler müslüman kardeşimiz olan bazı büyükelçiler New York'u terk etmişler"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya AK Parti...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tarihi bir oylama. Sadece Kudüs için, Filistin için değil; BM tarihindeki en kritik oylamalardan birisiydi ve bazı büyükelçiler müslüman kardeşimiz olan bazı büyükelçiler New York'u terk etmişler"
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya AK Parti Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu.