- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi

DUŞANBE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Duşanbe'de Türk işadamları ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Duşanbe'de ilk olarak Tacikistan'la ilişkilerimize önemli katkılar sunan iş insanlarımızla işbirliği imkanlarını değerlendirdik" dedi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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