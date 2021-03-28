- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi.