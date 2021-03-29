Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan'da Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan'da Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile görüştü.

Görüşmeyi Twitter'dan attığı mesajla duyuran Çavuşoğlu, Zokirzoda ile parlamentolar arası temasların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) sonra artırılmasını ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Parlamenter diplomasi kardeşlik ilişkilerimizi daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Görüşmeden önce ise başkent Duşanbe'deki "İsmail Somoni Anıtı"nı ziyaret eden Çavuşoğlu, anıta çelenk bıraktı ve dua etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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