Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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