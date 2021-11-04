Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı." - ANKARA

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