Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu (2)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek, 1.
16.12.2019 23:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek, 1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen "Suriyeli Mülteci Krizi" başlıklı panelde konuştu.
Kaynak: AA