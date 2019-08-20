- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul etti
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul ettiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı Üyeleri'ni kabul etti.
20.08.2019 17:55
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul etti
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı Üyeleri'ni kabul etti.
Kaynak: İHA