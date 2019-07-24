Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz"

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et