Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz"
Kaynak: AA
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