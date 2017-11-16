Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye" Konulu Türkiye, Rusya ve İran'ın Katılımıyla 22 Kasım'da...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye" konulu Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek zirve öncesi üç ülke dışişleri bakanlarının hafta sonu Antalya'da bir araya geleceğini söyledi.
16 Kasım 2017 Perşembe 22:59
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye" konulu Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek zirve öncesi üç ülke dışişleri bakanlarının hafta sonu Antalya'da bir araya geleceğini söyledi.