Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye" Konulu Türkiye, Rusya ve İran'ın Katılımıyla 22 Kasım'da...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye" Konulu Türkiye, Rusya ve İran'ın Katılımıyla 22 Kasım'da...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye" konulu Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek zirve öncesi üç ülke dışişleri bakanlarının hafta sonu Antalya'da bir araya geleceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye" konulu Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek zirve öncesi üç ülke dışişleri bakanlarının hafta sonu Antalya'da bir araya geleceğini söyledi.