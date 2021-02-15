Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Mehdi'yi yeni görevi dolayısıyla kutladı
15.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'ın yeni Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'ın yeni Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, göreve yeni gelen Sudanlı mevkidaşı Mehdi'yi tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz