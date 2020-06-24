Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan Ortalık Konferansı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacak.
24.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacak. Sudan Ortaklık Konferansı, Almanya Federal Cumhuriyeti, AB, BM ve Sudan Cumhuriyeti'nin ortak ev sahipliğinde videokonferans yöntemiyle gerçekleşecek. Konferansta geçiş döneminde Sudan Hükümeti'ne uluslararası toplum tarafından sağlanacak destek ele alınacak. - ANKARA
Kaynak: İHA