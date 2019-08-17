Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan'da

17.08.2019 18:03

Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildirinin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno tarafından kabul edildi.

Kaynak: AA