Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan'da
Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildirinin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno tarafından kabul edildi.
17.08.2019 18:03
Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildirinin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno tarafından kabul edildi.
Kaynak: AA