Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz'
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. #1915Olayları" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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