Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son Zamanlarda Fbı, Fetö'nün İhlallerini İncelemeye Başladı" - New

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son zamanlarda FBI, ABD'de bu eli kanlı terör örgütünün (FETÖ) buradaki ihlallerini incelemeye başladı. Yani kapsamlı bir soruşturma başlattılar ve bu kapsamlı soruşturmada, daha bu aşamasında, bu terör örgütünün değişik eyaletlerde Amerikan kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bankaları nasıl dolandırdığını, vergi kaçakçılığını nasıl yaptığını, bunu nasıl profesyonel yöntemlerle yaptığını ve kimleri nasıl kullandığını görmeye başladılar."