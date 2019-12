Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son noktayı koydu

11.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşma her iki taraf içinde 8 Aralık itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla bitlikte BM'ye tescilini yapacağız. Hem anlaşma hakkında bilgi veriyoruz, hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı BM'ye tescil ettiriyoruz. Şu anda sondaj faaliyetlerimizin bir kısmını da kıta sahanlığımız içinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırtavistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grliç Radman ile Bakanlık binasında bulunan Fatin Rüştü Zorlu salonunda ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde her iki ülke temsilcileri heyetlerarası ve ikili bazda görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin Radman'ın Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Çavuoğlu, konuk bakana yeni görevinde başarılar dileyerek, " Türkiye-Hırvatistan ilişkilerinin kendi dönemde daha da güçleneceğine inanıyorum. Dışişleri Bakanları olarak bunun için birlikte çalışma azmi ve kararlılığımız var. En son Hırvatistan'dan Dışişlerine yapılan resmi ziyaret 5 yıl önce gerçekleşti. Biz bunun daha sık gerçekleşmesi konusunda karar aldık ve 2020 içinde Hırvatistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğim. Hırvatistan ile sınır komşusu değiliz ama tarihi ve kültürel güçlü bağlarımız var. Aynı zamanda iki dost ve müttefik ülkeyiz, siyasi ilişkilerimiz mükemmel düzeyde. Ekonomik ilişkilerimiz dahil hangi alanlarda adım atabiliriz onları konuştuk. Hırvatistan'ın AB dönem başkanlığı üstlenirken bu ziyaretin gerçekleşmesi çok önemlidir. Bugün Türkiye ve AB ilişkilerindeki zorlukların farkındayız. Bir dönem başkanlığının radikal bir şekilde her şeyi değiştirmeyeceğinin de fakındayız. Hırvatistan'ın dönem başkanlığında Türkiye'ye yönelik bir çifte standart olmaz ve ön yargı da olmaz. Hırvatistan, Türkiye'nin AB üyeliğini her platformda desteklemiştir. Bölgesel konularda Hırvatistan'la ortak düşünüyoruz. Balkanlar ve Günay doğu Avrupa konusunda elbette Hırvatistan, AB üyesi olarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda AB'nin konumunu bir yerde savunmaya çalışacaktır. Ama Hırvatistan'ın bu konularda objektif ve duruş sergileyeceğini biliyoruz. Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan üçlü liderler zirvesini hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye'nin hem Yunanistan ile hem de komşu ülkelerle işbirliği yapabileceği ve Kıbrıs etrafındaki zenginlikler konusunda Türk tarafı ve Rum tarafına eşit paylaşıma dayalı mutabakatı desteklediğini anlatmaya çalıştım" diye konuştu.

"BEN SİZİ KISKANIYORUM"

Hırvatistan Dış ve Avrupa Bakanı Radman ise Çavuşoğlu'na dönerek, "Ben sizi kıskanıyorum siz çok önemli bir yerdesiniz çok saygın bir devleti temsil ediyorsunuz. Bu benim ilk kez Ankara'ya gelişim. Her ne kadar diğer ülkelerde görüşsek bile ikili görüşmeler oldukça önemlidir. Sizi Hırvatistan'a davet ediyorum. Her iki ülke olarak oldukça güzel ve ortak bir tarihimiz var. Türkiye ve Hırvatistan'ın dostluğu zor zamanlarda ihdas edildi. Bu siyasi ilişkilerden çok memnunuz ve 91 den bu yana devam etmektedir. 1 Milyar Dolar'a varan yatırımlar karşılıklı gelebilir. Türkiye çok önemli bir faktördür. Hırvatistan için stratejik partnerdir. Avrupa ve dünya büyük problemlerle karşı karşıyadır. Türkiye göç konusunda ve teröre karşı çok başarılı bir mücadele vermektedir. Hırvatistan batı balkanlarda çok önemli bir rol üstlenmektedir. 3'lü zirve konusunda fikir teatisinde bulunduk. ya denizde ya Zagreb'de görüşelim.

AB YETER Kİ ÖN YARGILARI VE ÇİFTE STANDARDI BIRAKSIN

Her iki bakan görüşmelere ilişkin konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesine dair Türkiye ve AB arasından yeni bir sürecin başladığına işaret olup olmadığına yönelik sorulan soruya, "Yeni komisyonla beraber Türkiye, AB ilişkilerinin daha sağlıklı ilerlemesini bekliyoruz. Geçtiğimiz dönemde bazı sıkıntılar olmadı değil. Özellikle üst düzey temaslar önemlidir. Dışişleri Bakanlar konseyi toplantısının aldığı bir kararın geçerliği olmadığını sahada örüyoruz. Böyle bir kararın geçerli olmayacağını söylemiştik. Üst düzey temaslarımız AB ile devam ediyor. Birçok alanda birlikte çalışmak zorundayız. Sadece üyelik meselesi değil ve işbirliği devam ettirmek istiyoruz, temaslarımız önemli. Avrupa'nın, Avrupa haklarıyla karşı karşıya karşıya kaldığı sınamalara baktığınız zaman, ne AB tek başına ne de Avrupa konseyi ve diğer bölgesel örgütlerin tek başına çözeceği sorunlar değil. Bu neyi gerektiriyor birlikte çalışmayı ve birlikte çalışma kültürünü gerektiriyor. Yeter ki Avrupa Birliği ön yargılardan ve çifte standartlardan uzak bu diyaloğu devam ettirmesidir" görüşünde bulundu.

"BU ANLAŞMA HER İKİ TARAF İÇİN DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

Libya ile imzalanan mutabakat zaptına ve Yunanistan'ın Türkiye'yi BM'ye şikayet etmesine yönelik belirtilen soruya Çavuşoğlu, "Bu anlaşma her iki taraf içinde 8 Aralık itibariyle yürürlüğe girmiştir. Libya'da başkanlık konseyi tarafından onaylandı bizde de meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla bitlikte BM'ye tescilini yapacağız. Hem anlaşma hakkında bilgi veriyoruz, hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımız da BM'ye tescil ettiriyoruz. Şu anda sondaj faaliyetlerimiz bir kısmını da kıta sahanlığımız içinde gerçekleştiriyoruz. Yunanistan'ın burada kullandığı argümanlar geçersiz olduğunu zaten daha önce söyledik bizim iki egemen ülke olarak imzalanan mutabakat zaptı uluslararası zapta uygun şekilde yapılmıştır" şeklinde cevap verdi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA