Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşıyla telefonda görüştü
AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Abdisaid Muse Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Abdisaid Muse Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Ali telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Somali'deki son gelişmeler ele alındı.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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