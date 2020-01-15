Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı

15.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:00

Suriye Milli Ordusu (SMO)'na, Libya'daki savaşa katılma karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verileceği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tamamen gerçek dışı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirdi.

"SURİYELİLER ÜZERİNDEN MUHALEFETİN TUTUMU YANLIŞ"

SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Bu tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil" dedi.

Kaynak: AA

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