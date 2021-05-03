Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'yı ziyaret edecek
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'yı ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönem Avrupa Birliği Başkanlığını üstlenecek Slovenya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönem Avrupa Birliği Başkanlığını üstlenecek Slovenya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4 Mayıs'ta Slovenya'ya resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyarette, Slovenya ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarının yanı sıra, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Ayrıca, ziyaret programı çerçevesinde Bakan Çavuşoğlu'nun, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Janez Janša tarafından kabul edilmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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