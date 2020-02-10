Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi -...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi -...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın katıldığı heyetlerarası görüşmenin görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.

10.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi -...

Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın katıldığı heyetlerarası görüşmenin görüntüler

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi -...
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