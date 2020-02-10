Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi

Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması İkilinin görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.

10.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:08
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın gelişi

Dışişleri Bakanı 'nun karşılaması

İkilinin görüşmeden görüntüler - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi
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