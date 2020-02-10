Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi
Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması İkilinin görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
10.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:08
Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması
İkilinin görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
Kaynak: AA