Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Jansa tarafından kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Jansa tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Jansa tarafından kabul edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Slovenya'da, Başbakan Janez Jansa tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Slovenya'da, Başbakan Janez Jansa tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Jansa'yı bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü nedeniyle tebrik ettiğini ve iki ülke ilişkilerinin durumunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı diğer bir paylaşımda da Slovenya'dan ayrılmadan önce Müftü Grabus'la birlikte Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezini ziyaret ettiklerini belirterek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Grabus da "Bizim niyetimiz aslında diğer kültürlerden kurumlarla iş birliği yaparak onlara zengin Müslüman kültürünü göstermek. Bunu nasıl yapacağımıza dair düşünceler içerisindeyiz mesela Türkiye'den kurumlar ile bu hedeflerimize ulaşmak için yardım alma noktasında nasıl bir iş birliği yapabiliriz bunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ziyaretinde Grabus'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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