Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Korcok ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'ı karşılaması Çavuşoğlu ve Korcok'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.