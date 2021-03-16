Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Korcok ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Korcok ile görüştü

16.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'ı karşılaması Çavuşoğlu ve Korcok'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'ı karşılaması

Çavuşoğlu ve Korcok'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Korcok ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Korcok ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Korcok ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Korcok ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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