Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)

07.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Esed rejiminin saldırganlığı nedeniyle İdlib ilinde durumun vehametini koruduğunu, bu konuyu ele almak için Rusya'dan bir heyetin yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İdlib'in Serakib ilçesindeki durumun sorulması üzerine Çavuşoğlu, İdlib'deki durumun vehametini koruduğunu, Esed rejiminin saldırganlığı nedeniyle çok sayıda kişinin evini terk ettiğini hatırlattı.

Türk askerlerine de saldırı düzenlendiğini ve 8 şehit verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Buna kat kat karşılığını verdik. Bu konudaki kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik. İnsani dramı ya da felaketi durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Rusya ve İran ile Astana ve Soçi mekanizmalarının başlatıldığını; bunların Suriye'de ateşkesi tesis etmenin, bunun kalıcı olmasını sağlamanın ve siyasi sürece geçişin amaçladığını belirterek "Bunların bugüne kadar faydalarını gördük. Ne var ki siyasi sürece inanmayan, sadece askeri çözümle barış getireceğini düşünen, ki bunda çok yanlış düşündüğünü söylemem lazım, rejimin saldırganlığı arttı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar birlikte çalıştığımız ve rejimin garantörü olan, özellikle İdlib'de birlikte çalıştığımız Rusya ile de bu süreci tekrar değerlendiriyoruz, ele alıyoruz. Benim (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ile görüşmelerim oldu. Askerlerimiz her gün Rus muhataplarıyla zaten görüşüyorlar. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan iki gün önce Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinin sonunda heyetlerimizin buluşması, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi konusunda hemfikir oldular. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak tarih önerilerinde bulunduk. Dışişleri Bakan Yardımcımız Sedat Önal sürekli muhatabıyla temastaydı. Biraz önce gelen bilgiye göre, yarın Rusya'dan gelen, Dışişleri Bakanlığının başkanlığını yaptığı bir heyet Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerimizi yapacağız. Eğer bu görüşmelerden sonra ihtiyaç olursa liderler düzeyinde de görüşme konusunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin mutabık kalmışlardı. Amacımız bu çalışmalarla bir an önce bu zulmü ve rejimin saldırganlığını durdurmak ve Anayasa Komisyonu toplantılarına kaldığı yerden devam ederek, siyasi sürece ivme kazandırmaktır.

(Sürecek)

Kaynak: AA