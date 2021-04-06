Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Selakoviç'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu ile Selakoviç görüşmede, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

İki bakan, Çavuşoğlu'nun Sırbistan ziyaretini de görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya