Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
AA / Emre Karaca - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Selakovic'in görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

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AA / Emre Karaca - Son Dakika Haberleri

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