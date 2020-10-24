Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı Dacic ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı Ivica Dacic ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı Ivica Dacic ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Dacic ile Dışişleri Bakanı olarak görevinin sona ermesi ve Meclis Başkanlığı görevine atanması hakkında konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz