Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sırbistan'da, Türk iş insanlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sırbistan'da, Türk iş insanlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü görmek memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz