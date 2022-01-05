Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal İçişleri Bakanı Diome ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegal İçişleri Bakanı ile terörle mücadele ve ticari ilişkilerimiz başta olmak üzere ikili iş birliğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

AA / Emre Karaca - Son Dakika Haberleri

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