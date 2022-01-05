Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal İçişleri Bakanı Diome ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal İçişleri Bakanı Diome ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome ile fotoğraf çektirmesi Çavuşoğlu ve Antoine Felix Diome'nin bakanlık koridorunda yürümeleri Çavuşoğlu ve Antoine Felix Diome'nin heyetlararası görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome ile fotoğraf çektirmesi

Çavuşoğlu ve Antoine Felix Diome'nin bakanlık koridorunda yürümeleri

Çavuşoğlu ve Antoine Felix Diome'nin heyetlararası görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal İçişleri Bakanı Diome ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal İçişleri Bakanı Diome ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal İçişleri Bakanı Diome ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi Açıklaması

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 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri...

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 Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda ikili ilişkileri görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda ikili ilişkileri görüştü

AA - Son Dakika Haberleri

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