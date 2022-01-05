Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal İçişleri Bakanı Diome ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome ile fotoğraf çektirmesi Çavuşoğlu ve Antoine Felix Diome'nin bakanlık koridorunda yürümeleri Çavuşoğlu ve Antoine Felix Diome'nin heyetlararası görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome ile fotoğraf çektirmesi
Çavuşoğlu ve Antoine Felix Diome'nin bakanlık koridorunda yürümeleri
Çavuşoğlu ve Antoine Felix Diome'nin heyetlararası görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.