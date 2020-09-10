- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileri ile görüştü.

10.09.2020 21:26 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:00

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü

DAKAR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Batı Afrika ziyareti turunun son durağı olan Senegal'e geldi. Çavuşoğlu, burada iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü. Görüşmede Gine Bissau ziyaretine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Batı Afrika bölgesi tüm Afrika bölgesi bizim için önemli. Gine Bissau'da büyükelçilik açacağız. Gine Bissau'da Türkiye'de büyükelçilik açıyor. İlerleyen günlerde büyükelçimizi açıklayacağız" dedi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü

Kaynak: İHA

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