Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit mevlidine katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit mevlidine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde şehit piyade teğmen Fikret Dinçer için düzenlenen mevlit programına katıldı.

29.09.2019 22:18
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit mevlidine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde şehit piyade teğmen Fikret Dinçer için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Çavuşoğlu, şehit Dinçer'in Orta Mahalle'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Ali Dinçer'e ve ailesine başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, okunan mevlidin ardından Antalya'dan ayrıldı.

Programa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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