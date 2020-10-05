Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde...
05.10.2020 13:56 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:01
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmemiz gerekiyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmemiz gerekiyor. Türkiye'nin elzem ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Sadece hava savunma sistemiyle ilgili değil. Müttefiklerin değişik gerekçelerle birbirlerine zorluk çıkarmaması gerekiyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı