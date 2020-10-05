Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmemiz gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmemiz gerekiyor. Türkiye'nin elzem ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Sadece hava savunma sistemiyle ilgili değil. Müttefiklerin değişik gerekçelerle birbirlerine zorluk çıkarmaması gerekiyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı