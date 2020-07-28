Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Salgından çıkarabileceğimiz dersler olduğuna inanıyorum"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Salgından çıkarabileceğimiz dersler olduğuna inanıyorum"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Salgından çıkarabileceğimiz dersler olduğuna inanıyorum" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Salgından sonrası için sürdürülebilir gelişime odaklanmalıyız. Salgından çıkarabileceğimiz dersler olduğuna inanıyorum.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
28.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:07

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Salgından çıkarabileceğimiz dersler olduğuna inanıyorum"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Salgından sonrası için sürdürülebilir gelişime odaklanmalıyız. Salgından çıkarabileceğimiz dersler olduğuna inanıyorum. Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil. Küresel zorluklara karşı dayanışma içinde olmalı ve birlikte hareket etmeliyiz. Küresel problemler, küresel çözümler gerektirir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenecek "Asya'da Bölgesel İşbirliğini Teşvik Amacına Yönelik Olarak Pandeminin Etkilerinden İstifade Edilmesi" başlıklı çevrimiçi webinar programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, eşi benzeri görülmemiş bir küresel salgının ortasında olunduğuna dikkat çekerek, "Pandemi, küresel bir stres testi ve dünyamızın eksik yönlerini gösteriyor. Günlük rutin değişti, sağlık sistemleri çöktü. İnsanların ve gıdanın akışı sınırlandı. Havayolları filolarını karaya çekti. Temel gıda ve ilaçlara erişim birçoğu için daha zor bir hal aldı. Tüm bunların yanında krizlerin, fırsatlar oluşturduğunu hatırlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Bir şeyleri nasıl daha iyiye dönüştürebileceğimizin yollarını derinlemesine düşünme zamanı" diyerek sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, "Salgından sonrası için sürdürülebilir gelişime odaklanmalıyız. Salgından çıkarabileceğimiz dersler olduğuna inanıyorum. Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil. Küresel zorluklara karşı dayanışma içinde olmalı ve birlikte hareket etmeliyiz. Küresel problemler, küresel çözümler gerektirir. Türkiye diğer kesimleri desteklemenin ve küresel girişimlerin bir parçası oldu. 141 ülkeye ve 5 uluslararası organizasyona tıbbi destek gönderdik. Bu sayılarla, Türkiye dünya genelinde tıbbi yardım sağlayan en büyük ikinci ülke oldu. Tahliye çalışmaları kapsamında Türkiye olarak, 139 ülkeden 95 bin Türk vatandaşını evine geri getirdik. Küresel çabaları tamamlamak ve küresel tehditlerin etkilerine karşı sağlam durmak için bölgesel iş birliği esastır" dedi.

Kaynak: İHA

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