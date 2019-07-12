Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(S-400 teslimatı) Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(S-400 teslimatı) Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(S-400 teslimatı) Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(S-400 teslimatı) Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek"

Kaynak: AA
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