Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık"
26.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık"
Kaynak: AA