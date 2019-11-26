Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç...
Haberler » Politika » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç... - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık"

26.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık"

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et