Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil." - ANKARA

Kaynak: İHA
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