Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim"
AA - Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Türkiye- Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Güncel