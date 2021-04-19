Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti
Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Yerhov'la bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda bölgesel konular ve turizm alanında iş birliğinin görüşüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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