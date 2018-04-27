Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye, Rusya, İran üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki mevcut durumun ve bundan sonra atılabilecek adımların değerlendirileceği, Türkiye, Rusya, İran üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. - MOSKOVA