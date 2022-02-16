Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği...

AA, Mustafa Deveci - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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