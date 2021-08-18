Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'daki durumu görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinde Afganistan'daki son durum ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afganistan'daki durumu ele alan ikili, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasıyla ilgili olduklarını belirterek, önde gelen ulusal güçleri, en kısa sürede ülkede güvenliği ve düzeni sağlamaya çağırdı.

Öte yandan görüşmede uluslararası konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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