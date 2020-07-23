Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede turizm ve Libya ile Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırısı konuları ele alındı. Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile de telefonda görüştü. Kaynak: AA