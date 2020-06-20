Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
20.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel konular, ikili ilişkiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve turizm konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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